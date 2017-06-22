Под Воронежом мужчина ударил знакомую ножом в шею

В Воронежской области мужчина ударил знакомую ножом в шею. Ранение, нанесенное в ходе распития спиртного, оказалось смертельным.

Следователи Воронежской области завершили свои действия по доказыванию вины подозреваемого лица. В настоящее время документы уголовного дела переданы в суд, где будет принято решение о наказании подсудимого мужчины.

Согласно материалам дела становится известно, что само происшествие произошло в одном из сельских районов региона Черноземья осенью прошлого года. Встретились и решили выпить алкогольные напитки мужчина и женщина. На момент инцидента им было 55 и 57 соответственно.

В ходе распития спиртного оказалось, что есть еще немало разногласий между знакомыми по ряду мировых проблем. В ходе ожесточенного спора между взрослыми людьми вспыхнула ссора. Мужчина не смог ответить ничего в свое оправдание за испорченное настроение и решил кардинальным способом отомстить приятельнице. Он схватил нож, который лежал под рукой и пырнул им в область шеи. От большой потери крови пострадавшая практически сразу же скончалась.