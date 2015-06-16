Под Вологдой мошенники обманули владельцев квартиры с коммунальными задолженностями

Горожанке Вологодского района вручили повестку в суд, она задолжала за электроэнергию по квартире, которую она продала еще полгода назад. За прошедшие два года случилось несколько неприятных инцидентов с риэлторами. Те перекупали у владельцев квартиры с коммунальными задолженностями, обещая их погасить, но позже бывшим хозяевам приходили повестки в суд.

Суд, невзирая на расписку риэлтора, заставлял погашать долги уже давно проданных квартир. Вот и в случае с жительницей Вологодского района вышло также. Она заключила сделку с риэлтором о том, что он погасит задолженность по коммунальным услугам, а это больше 87 тысяч рублей. Однако новый владелец квартиры открыл новый лицевой счет без задолженностей, позже он перепродал квартиру, однако долги остались. Из-за того, что погашение долга не было закреплено в договоре купли-продажи с жительницей.

Расписку риэлтора суд во внимание не брал, и долг была вынуждена выплачивать бывшая владелица. "Вологдаэнергосбыт" сообщает, что такие сделки провели два вологодских риэлтора, и рекомендует вологжанам быть при подобных сделках внимательными.