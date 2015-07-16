В Хабаровске осуждены двое мужчин за сутенерство

В Хабаровске в суде осуждены двое мужчин за сутенерство. По данным правоохранительных органов, мужчины были сутенерами шестерых местных жительниц, одна из которых является несовершеннолетней.

Об этом сообщили в региональной прокуратуре. В суде постановили, что два горожанина Хабаровска еще в 2015 году в краевом центре создали интим-фирму. В ней работали пять женщин и одна 16-летняя девочка.

Молодые люди были информированы о том, что девочка является несовершеннолетней. Сутенеры принимали заказы от мужчин, и выступали в роли водителей и охранников. Они разрешали все инциденты с клиентами и конкурентами.

Они отбирали у путан половину заработка. В суде признали двух хабаровчан виновными в организации занятия проституцией другими лицами, также и несовершеннолетней. Одного приговорили к пяти годам лишения свободы, второго к трем годам общего режима. Отмечено, что осужденные частично признали свою вину, также не стали отрицать факта об организации занятия проституцией. Однако они уверяли, что понятия не имели о наличии в их фирме несовершеннолетней.