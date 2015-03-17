МВД РФ разрешило полицейским смотреть изъятые порно

Согласно новым поправкам в законе от МВД РФ, сотрудники правоохранительных органов теперь не только могут просматривать изъятые порнографические материалы, но провести массу оперативно-розыскных мероприятий в отношении подозреваемых лиц. Так, уже совсем скоро в списки обязанностей полицейских войдет просмотр порно.

На официальном сайте МВД опубликовали пост о том, что для улучшения эффективности противодействия распространению порнографических роликов в России необходимо разрешать проводить оперативно-розыскные работы. Для этого нужно внести корректировки в статьи 150 и 151 УПК РФ, что и должно помочь раскрытию уголовных дел по статье 242 УК РФ.

Со слов собеседника пресс-службы, на данный момент из-за того, что отсутствует возможность проводить скрытые наблюдения за предполагаемыми изготовителями или продавцами порнографии или установить подслушивающее устройство, камеру в его компьютер и телефон достаточно сложно собирать доказательства его вины.

Сотрудники правоохранительных органов вынуждены ловить нарушителя в момент производства или продажи порнографии, а это не так уж и легко, пожаловался один из оперативников.

Полиция отметила, что за полгода в прошлом году за изготовление и продажу порнографически материалов задержали около сотни человек. Если вина злоумышленников в суде будет доказана, то им светит срок до шести лет лишения свободы.