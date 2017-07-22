В гараже жителя Москвы обнаружено 12 килограммов наркотиков

В гараже у жителя Москвы обнаружено 12 килограммов наркотиков. Операцию по задержанию 32-летнего молодого человека провела столичная полиция.

Главное управление полиции Москвы отчиталось об итогах задержания молодого человека, в гараже у которого была обнаружена целая «плантация» по выращиванию различных наркосодержащих веществ.

Также на территории гаражного бокса мужчина хранил иные запрещенные средства, включая гашиш, амфетамин, марихуану и другие. Помимо этого, предполагаемый преступник активно выращивал в установленных вместо автомобиля теплицах наркотики растительного происхождения. Всего в результате визита правоохранителей было изъято около 12 килограммов запрещенных веществ.

Отмечается, что указанный молодой человек намеревался сбывать наркотические средства. В отношении москвича начато уголовное преследование. Сейчас мужчина находится за решеткой. Ему назначен арест до оглашения приговора суда.