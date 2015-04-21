В Москве неизвестный устроил стрельбу из автомата возле кафе на западе города. В ходе инцидента принимали участие 15 человек.

Представители стражей правопорядка 20 января отправились на запад российской столицы, чтобы предпринять меры по предотвращению серьезных последствий. Очевидцы сообщили, что слышали череду выстрелов из автомата недалеко от предприятия общественного питания.

Известно, что между пятнадцатью мужчинами вспыхнул конфликт, и он мог превратиться в кровавую перестрелку. Прибывшие на место вызова сотрудники полиции обнаружили в одном из припаркованных рядом с кафе подозрительную машину. В багажном отделении лежало оружие, похожее на автомат, а также патроны. Его изъяли и отправили на экспертизу.

Выяснилось, что оружие стреляет только холостыми зарядами и не является смертельно опасным для окружающих. В отношении виновных лиц возбуждено уголовное дело. Их планируют привлечь к ответственности за хулиганские действия.