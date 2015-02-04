На Кубани подросток из Молдовы сломал руку полицейскому

В Краснодарском крае подросток из Молдовы сломал руку полицейскому. Инцидент произошел еще осенью прошлого года в Анапе.

26 сентября прибрежную полосу курортного города Анапа патрулировал наряд полиции. Стражи порядка заметили, что проявляет неуважение к закону и ведет себя неадекватно молодой человек. Позже выяснилось, что несовершеннолетний молодой человек приехал отдохнуть в Россию из Молдавии.

На замечания сотрудников полиции парень никак не реагировал, а затем при попытке его задержания для безопасности окружающих, тот причинил правоохранителю травму. Подросток ударил полицейского, в результате чего врачи зафиксировали при дальнейшем осмотре перелом кисти руки.

В настоящее время личность нарушителя спокойствия установлена. В отношении него возбуждено уголовное производство. Скоро молодой человек из постсоветской республики предстанет перед законом. За его нападение на полицию грозит суровое наказание, вплоть до десяти лет лишения свободы.