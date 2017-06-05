В Калининграде установлена личность застреленного мужчины на Челнокова

В Калининграде установлена личность застреленного мужчины на улице Челнокова. Им оказался 51-летний местный житель, который работал курьером.

Следователи местного управления СКР по Калининградской области достигли первый промежуточный результат своей деятельности. Они смогли установить, кому принадлежит тело погибшего при инциденте, который случился сегодня утром.

Сообщается, что убитым пулей на вылет на улице Челнокова является 51-летний местный житель. Мужчина работал доставщиков в организации по продаже авиационных пассажирских билетов.

Напомним, что криминальный эпизод, повлекший гибель человека, произошел сегодня утром примерно в восемь часов. Известно, что в убитого попала пуля, выпущенная неизвестным лицом. В настоящее время его тело доставлено в больницу для проведения судебно-медицинских экспертиз.

Местные правоохранительные органы просят откликнуться возможных свидетелей происшествия, чтобы дать дополнительную информацию по уголовному делу.