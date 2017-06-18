В Москве ограбили студентов на 7 миллионов рублей

В Москве ограбили студентов колледжа на 7 миллионов рублей. Об этом рассказали представители столичной полиции.

В отделение правоохранительных органов российской столицы принес заявление молодой человек. Он сообщил, что вместе со своими приятелями стал жертвами дерзких преступных действий неизвестных лиц.

Как стало известно, пострадавшие являлись студентами одного из колледжей Москвы. Сообщается, что пострадавшие ехали в машине, а затем на их пути возник другой автомобиль, из которого вышли трое злоумышленников. Они приказали отдать им крупную сумму денег, находившуюся в салоне авто, а также иные личные вещи потерпевших. Затем молодых людей избили и уехали.

Известно, что пострадавшие лишились почти семи миллионов рублей. В настоящее время полицейские столицы России устанавливают личности нападавших людей. В отношении них начато уголовное преследование.

Ранее наш портал писал, что на МКАД столкнулись 4 автомобиля, есть пострадавшие.