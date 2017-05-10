В Коми мужчине прострелили ногу за неправильную парковку

В Коми мужчине прострелили ногу за замечание о неправильной парковке другого автомобиля. Инцидент произошел 19 января в Сыктывкаре.

В региональном центре республики Коми произошел криминальный инцидент на парковке возле крупного торгового центра. Сообщается, что супружеская пара подъехала к ТЦ, чтобы осуществить шоппинг. В это время один из автомобилей решил припарковаться прямо перед входом магазина. Жена пострадавшего мужчины зашла в помещение, однако через некоторое время она услышала по телефону, как в ее мужа производят выстрелы.

Оказалось, что пострадавший сделал нарушителю замечание, на что тот сразу достал травматическое оружие и прострелил мужчине ногу. На место инцидента были вызваны медики и полиция. Примечательно, что злоумышленник не покинул места происшествия и покорно дождался правоохранителей. Известно, что он после выстрелов предлагал любую помощь, но от нее решили отказаться. Также стрелявший активно интересовался, когда ему смогут вернуть изъятый пистолет.