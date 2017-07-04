Под Ростовом вор решил ограбить дом под видом Санта-Клауса

В Ростовской области вор решил ограбить дом под видом Санта-Клауса. Мужчина проник в жилое посещение через чердак.

Новогодние праздники уже закончились, а молодой человек решил использовать богатый опыт проникновения в жилище без ведома хозяев Санта-Клауса.

Сообщается, что 21-летний житель Ростовской области намеревался завладеть чужим имуществом, проникнув внутрь жилого помещения нетрадиционным способом для домушников – через крышу частного жилого дома.

Этот фокус рождественского волшебника ему удался. Мужчина через чердак влез в дом и забрал у пострадавших мобильный телефон, стереоаппаратуру и иные личные вещи, затем так же удалился.

Хозяйка помещения обратилась в полицию и через некоторое время предполагаемый преступник оказался в руках правоохранителей. Молодой вор уже вернул награбленное законной владелице, но он вряд ли избежит наказания.