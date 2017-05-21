В Пензе ограбили СТО на 25 тысяч рублей

В Пензе ограбили станцию технического обслуживания автомобилей (СТО) на 25 тысяч рублей. Предполагаемый преступник задержан.

Сегодня было возбуждено уголовное дело по преступному эпизоду в Пензе. Сотрудники правоохранительных органов приняли заявление от пострадавшей стороны – владельца станции технического обслуживания транспортных средств.

Мужчина пояснил полицейским, что из офиса компании кто-то похитил 25 тысяч рублей, которые лежали без присмотра на столе. Через некоторое время удалось выявить личность предполагаемого преступника. Им оказался местный житель, которому исполнилось 34 года.

В настоящее время злоумышленник задержан и сейчас решается вопрос о его будущем. Оперативники выясняют на месте инцидента все обстоятельства кражи.

Ранее сообщалось, что в Пензенской области воры-рецидивисты сняли с сельскохозяйственной техники колесную пару.