Жительница Мурманска воткнула нож в друга. Кровавый инцидент произошел во время совместного распития спиртных напитков.

Накануне в больницу экстренно был доставлен сотрудниками «скорой помощи» 44-летний житель Мурманска. Мужчина был подшофе, но смог прояснить ситуацию, при которой у него в бедре оказался острый предмет.

Сообщается, что компания местных жителей решила провести вечер выходного дня весело. Для этого мужчинам и женщинам потребовался классический набор из выпивки и закуски.

Все начиналось вполне мирно. Приятели разговаривали, делились мнением. Однако в какой-то момент алкоголь стал действовать в обратном направлении. Появились побочные явления в форме непредумышленной агрессии. У первой не выдержали нервы у 36-летней женщины. Она в порыве споров выхватила со стола нож и воткнула со всей силы в бедро товарища. Тот, истекая кровью, попал на больничную койку. Затем за собутыльницей приехали представители полиции и забрали с собой в отделение.