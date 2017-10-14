В Ленобласти 34-летний мужчина зарезал собутыльника

В Ленинградской области 34-летний мужчина зарезал собутыльника. Все произошло накануне в квартире города Тихвин.

Правоохранительные органы российского региона возбудили уголовное дело по факту насильственной смерти жителя Ленинградской области. Сообщается, что 46-летний мужчина стал жертвой нападения своего приятеля, с которым вместе распивали спиртные напитки.

Известно, что друзья решили в компании друг друга отметить свою встречу. Они начали в больших количествах употреблять спиртное, а затем между ними промелькнуло непонимание в одном из важных вопросов всей жизни.

Молодой человек решил отомстить за печальные слова в свой адрес и схватил холодное оружие. По предварительной версии следствия, злоумышленник нанес своему приятелю смертельное ранение, от которого он не смог оправиться.

Ранее сообщалось, что в Башкортостане проститутка зарезала приятеля на предложения заняться бесплатно любовью.