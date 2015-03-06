Столичная пара приехала в Черкесск для сбыта героина

Жители Москвы решили расширить канал сбыта наркотиков и распространять их за территорией Москвы. Для этого они приехали в Черкесск.

Они были пойманы в номере гостиницы. В нем при обыске нашли свертки с наркотиками. Выбранный способ, по которому они хотели сбавлять вещества, был бесконтактным. На парочку уже завели уголовное дело. После рассмотрения судом всей собранной информации, они могут сменить место жительства на ближайшие 20 лет и провести их в тюрьме.

Ранее в Ставрополе уже задержали организатора наркопритона и сбытчика наркотических веществ. Во время контрольной закупки мужчиной был продан героин. Он предоставлял свою жилплощадь наркоманам. Так, у него дома находились двое лиц под воздействием наркотиков. Их задержали вместе с наркоторговцем. Для самих наркоманов предусмотрена административная ответственность, а вот для организатора и сбытчика уголовная, вплоть до лишения свободы на 15 лет.