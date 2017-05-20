Стали известны подробности жизни боксера-педофила из Иркутска. Серийного убийцу Василия Кулика расстреляли в конце 80-х годов прошлого века.

Прошло почти 30 лет со дня приведения в действие высшей меры наказания к злоумышленнику из Иркутска. Он имел дурную славу маньяка-педофила.

Кулик всего за несколько лет изнасиловал и убил несколько десятков своих жертв. От его преступных действий пострадали маленькие дети и престарелые одинокие женщины.

Сообщается, что Василий Кулик еще в школьные и студенческие годы подмешивал в напитки знакомым девушкам снотворное, а затем насиловал их.

После серьезной травмы головы, сознание насильника перешло в иную плоскость. Он стал гораздо больше интересоваться маленьким девочками и старушками.

Кулик предварительно составлял в записной книжке списки своих потенциальных жертв, а затем описывал эмоции от совершенных злодеяний. На момент, когда его удалось схватить милиции, Кулик сам признался в тридцати совершенных преступлениях, 14 человек он лишил жизней. Через некоторое время советский суд приговор маньяка к высшей мере наказания. Его расстреляли в возрасте 33-х лет.