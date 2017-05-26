44-летний житель Севастополя обокрал пиццерию. Инцидент произошел накануне вечером.

Правоохранительные органы Севастополя начали расследование криминального эпизода, который имел место быть накануне. Сообщается, что в вечернее время в городе была ограблена неизвестным одна из пиццерий.

Сотрудница предприятия общественного питания рассказала, что злоумышленник смог похитить мобильный телефон, забрал с собой ряд алкогольных напитков, затем разбил стеклянную дверь и через нее покинул помещение.

Примечательно, что предполагаемый преступник проник в пиццерию, когда она была в рабочем режиме. Мужчина спрятался от посторонних глаз в туалетной комнате и дождался, когда заведение закончит свою работу.

Затем он совершил свои преступные действия и скрылся. Впрочем, личность вора удалось быстро установить, а подозреваемого задержать. Им оказался местный 44-летний житель.