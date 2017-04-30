В Петербурге мужчина украл сумку со 125 тысячами рублей

В Санкт-Петербурге мужчина украл сумку со 125 тысячами рублей. Пострадала работница офиса некоммерческой организации города на Неве.

В Северной столице России совершено нападение на 36-летнюю местную жительницу. Она являлась сотрудником офиса, находящегося в самом центре Санкт-Петербурга. Сообщается, что пострадавшая женщина несла в своей сумке крупную часть денежных средств в наличии 125 тысяч рублей без дополнительного сопровождения. Этим воспользовался грабитель, который в открытой форме во внутриквартальном пространстве напал на женщину и выхватил у нее сумку с ценностями.

Сама жертва нападения никак не пострадала, но тут же обратилась за помощью в правоохранительные органы мегаполиса. В настоящее время следствием устанавливаются все возможные обстоятельства инцидента. Скорее всего, преступник действовал по предварительной наводке третьих лиц. Сейчас полицейские при помощи камер наружного наблюдения пытаются установить личность подозреваемого.