В Подмосковье пенсионер отрубил другу голову и руки

В Московской области пенсионер отрубил в ходе совместного застолья другу голову и руки. Инцидент произошел в Серпухове 17 января.

Правоохранители подмосковного региона нацелены на расследование преступного эпизода, который произошел в городе Серпухов три дня назад. Сообщается, что повстречались два приятеля, и они решили отметить свою встречу за принятием алкогольных напитков.

В ходе посиделок между мужчинами неожиданно вспыхнула ссора, и один из них наткнулся на своего обидчика с ножом. Предполагаемый преступник схватил в руку нож и нанес собутыльнику несколько ударов. После чего уже бездыханное тело он расчленил. Известно, что погибший мужчина остался без головы и рук.

Через некоторое время полиция обнаружила преступный замысел злоумышленника. В настоящее время пенсионер из Подмосковья находится под присмотром правоохранителей.