В Ленобласти изнасиловали 15-летнюю школьницу

В Ленинградской области изнасиловали 15-летнюю школьницу. Инцидент произошел 19 января на вечеринке в городе Волхов.

Накануне в правоохранительные органы по Ленинградской области поступило заявление о совершении насильственных действий сексуального характера. В числе пострадавших оказалась жительница города Волхов. Девушка учится в девятом классе местной школы.

Сообщается, что школьница решила провести свободное время в компании двух мужчин. Приятели распивали алкогольные напитки, а затем они напали на девушку, раздели и поочередно изнасиловали. После этого, 15-летняя школьница возвратилась к себе домой.

В настоящее время следователи начали проверку по данному факту. Они устанавливают все обстоятельства инцидента и намереваются привлечь к уголовной ответственности причастных к преступлению лиц.