В Москве нашли мертвое тело избитого мужчины

В Москве полицейские нашли мертвое тело избитого мужчины. Труп был обнаружен в утренние часы в жилом доме на Волгоградском проспекте.

19 января сотрудники полиции приехали на вызов, поступивший из жилого дома по Волгоградскому проспекту Москвы. Сообщалось, что на лестничной площадке лежало тело неизвестного мужчины. По предварительной информации, он был серьезно избит, и первоначальной версией правоохранителей было совершение хулиганства.

Однако медики вскоре констатировали смерть потерпевшего. В настоящее время тело мужчины отправлено для совершения необходимых судебно-медицинских экспертиз. Они позволят следователям ответить на вопрос, в результате чего наступила смерть человека. Параллельно с работой экспертов устанавливается личность погибшего. Примечательно, что на вид мужчине было около тридцати лет, а указательный палец на его руке был сильно травмирован. Также на теле убитого обнаружены многочисленные ушибы и кровоподтеки.