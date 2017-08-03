В Москве бизнесмена убили в подъезде дома

В одном из подъездов домов на северо-западе столицы РФ убили российского бизнесмена, члена совета директоров нескольких компаний энергетического комплекса Евгения Суркова. Преступника зафиксировала камера видеонаблюдения.

Накануне, 18 января, поздним вечеров в подъезде многоэтажки на Первой Останкинской улице столицы России произошло жестокое убийство. Место происшествия было буквально залито кровью, а тело жертвы истерзано. Нападающий использовал для своих целей нож. Убитым оказался российский бизнесмен Евгений Сурков. Сын погибшего рассказал, что мужчина спустился в подъезд для того, чтобы покурить. Неизвестного преступника зафиксировала камера видеонаблюдения. На кадрах видно, как убийца пытается «замести» следы преступления и выбрасывает какие-то вещи.

О возможных мотивах преступления не сообщается. Детали инцидента устанавливаются.