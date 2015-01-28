При перестрелке в центре Одессы погиб один человек

В центре Одессы произошла перестрелка, в результате которой погиб один человек. Трое правоохранителей были ранены, один сейчас в тяжелом состоянии. Об этом проинформировали местные СМИ со ссылкой на заявление Руслана Фростяка, председателя Нацполиции города.

В пятницу, 19 января, в Одессе сотрудники Приморского райотдела полиции прибыли для задержания преступника за хулиганство. В ходе операции правонарушитель открыл огонь по полицейским. В результате были ранены три сотрудника правоохранительных органов. На место инцидента был вызван наряд для помощи. Полицейские были вынуждены применить оружие против нападавшего, он скончался на месте. Раненые правоохранители были госпитализированы. Один из пострадавших пребывает в тяжелом состоянии, врачи борются за его жизнь.

Сергей Князев, глава Нацполиции Украины, сообщил, что сотрудники ведомства штурмуют жилище, в котором все случилось. Отмечается, что убежище нарушителя ведет в катакомбы Одессы.