Под Ярославлем сожгли машину женщины ради мести ее мужу

В Ярославской области злоумышленники сожгли машину женщины ради мести ее мужу. Имена подозреваемых лиц в совершении поджога известны.

Инцидент с криминальным оттенком был зафиксирован недалеко от Ярославля. Сообщается, что трое мужчин повздорили накануне происшествия и двое оппонентов остались недовольны итогом их беседы. Злоумышленники решили пойти на противоправные действия и осуществили поджог автотранспортного средства, которое было зарегистрировано на жену обидчика подозреваемых.

Потерпевшая отнесла заявление в полицию. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий удалось выяснить личности преступников. Ими оказались двое молодых людей. Один из них уже ранее отбывал наказание за решеткой.

Чтобы пойти на смягчение будущего приговора суда, родственники одного из подозреваемых решили оплатить стоимость сожженной автомашины российского производства.

Материалы следователями направлены в судебную инстанцию.