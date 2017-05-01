Аферист из Тольятти похитил с банковских карт 200 тысяч рублей

Аферист из Тольятти похитил с банковских карт жителей Тверской и Московской областей 200 тысяч рублей. Всего на счету злоумышленника 16 эпизодов.

Закончено расследование по уголовному делу в отношении жителя Самарской области, а материалы томов переданы в судебную инстанцию.

Согласно установленным фактам, злоумышленник из Тольятти смог совершить 16 преступных эпизодов в отношении пользователей банковских пластиковых карт из Твери и Москвы.

Сообщается, что аферист звонил на номера своих жертв и представлялся сотрудником банковской организации. Затем втирался в доверие пострадавших и те сами диктовали ему персональные данные и электронные коды собственных карт. Затем он при помощи обычных действий перечислял денежные средства на подконтрольные мошеннику счета. Всего в ходе таких манипуляции он незаконно завладел 200 тысячами рублей. Однако в последний раз он попался. При осуществлении операции финансовое учреждение уже заблокировало заранее банковский счет жертвы.