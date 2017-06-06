Под Ставрополем мужчина выложил в Сеть секс-видео бывшей жены. Теперь 37-летнему жителю Невинномысска грозит уголовная ответственность.

Мужчина средних лет из Ставропольского края не смог построить семейного счастья со своей бывшей возлюбленной и пара решила разойтись. Однако жителю Невинномысска показалось этого мало, и он решил проучить экс-супругу. В ход пошли видеоматериалы интимного характера. Откровенные видеоролики с бывшей женой оказались в общем доступе для всех пользователей социальных сетей города.

О мерзком поступке своего бывшего мужа женщина узнала достаточно быстро и сразу направилась писать заявление в правоохранительные органы.

В настоящее время все провокационные видеоматериалы изъяты, а следователи возбудили против злоумышленника уголовное дело. Теперь 37-летний ставропольчанин может оказаться в местах лишения свободы за нарушение неприкосновенности частной жизни.