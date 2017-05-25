В Подмосковье отчим изнасиловал 3-летнюю падчерицу. Девочка находится в бессознательном состоянии.

В Балашихе Московской области возбуждено уголовное дело против 30-летнего местного жителя. Правоохранители подозревают его в совершении избиения с последующим изнасилованием трехлетней девочки. Она приходилась ему приемной дочерью.

Сообщается, что тревожный звонок поступил из квартиры, находящейся в Балашихе. В реанимационное отделение местной районной больницы была доставлена маленькая пациентка. У трехлетней девочки медики обнаружили многочисленные травмы груди, головы и живота. В настоящее время она находится в коме и врачи пытаются спасти малышке жизнь.

Представители полиции обратили свои внимательные взоры на мужчину, который сожительствовал с матерью девочки. Он пояснил, что девочка упала с кроватки и получила страшные травмы. Однако у следователей родилась позже подтвержденная версия о причинении побоев и изнасиловании самим подозреваемым. В тот момент мужчина находился под действием наркотиков.