Житель Рязани убил друга молотком и спрятал труп в помойку. Тело погибшего мужчины было найдено на мусорной городской свалке.

Преднамеренное убийство произошло 3 января в одной из квартир Рязани. Этому предшествовал бытовой конфликт между двумя мужчинами.

Сообщается, что жертва и будущий преступник познакомились друг с другом во время совместного распития алкогольных напитков в увеселительном заведении. 31-летний мужчина попросился временно пожить у своего нового знакомого, которому было 62 года.

На третий день после Нового года мужчины вновь решили вместе выпить, однако их отношения уже не были такими, как прежде.

Молодой собутыльник ранее уже сидел в тюрьме за различные преступления и не смог сдержать в себе повисшую обиду на старшего товарища. Когда тот заснул, он достал молоток и несколько раз ударил его по голове. Смерть рязанца наступила практически мгновенно.

Затем вместе с приятелем злоумышленник решил избавиться от тела и выбросил его в мусорный контейнер. На следующий день труп обнаружили работники мусоросортировочного предприятия, а предполагаемый преступник оказался в руках полиции.