В Краснодаре воровку выдал ободок с кошачьими ушами‍. 18-летняя девушка пыталась похитить личные вещи посетительницы ночного клуба, но попалась в руки полиции.

Правоохранительные органы кубанской столицы вынуждены были начать уголовное преследование 18-летней местной жительницы. Молодую краснодарку обвиняют в умышленной попытке завладения личными вещами другой горожанки.

Все произошло накануне в одном из ночных клубов города. 28-летняя женщина не смогла найти в ходе веселья сумку, в которой находилась денежная сумма и иные документы. Также в руках неизвестной похитительницы оказался и номерок, выдаваемый в гардеробе.

Полиция приехала по вызову и через некоторое время при досмотре подозреваемых лиц были обнаружены украденные вещи.

Примечательно, что злоумышленницу удалось опознать по особой примете. На ее голове был веселый ободок в форме ушей кошки.

Сразу после обнаружения вещей воровка созналась в своих противоправных действиях, однако объяснить причину поступка так и не смогла.