Жителю Магнитогорска прострелили голову и он выжил

Жителю Магнитогорска Челябинской области прострелили голову. Мужчина выжил и находится в реанимации.

14 января в Челябинской области оперативники местных правоохранительных органов зафиксировали преступный инцидент, который произошел на центральной улице Магнитогорска.

Сообщается, что в салоне автомобиля иностранного производства находился мужчина в бессознательном состоянии. На его лице виднелась отметина из крови. Горожанин оказался живым и его в экстренном порядке доставили в ближайшее медицинское учреждение для оказания первой неотложной помощи.

При проведении мероприятий по фактам инцидента было установлено, что выстрел из оружия осуществил другой злоумышленник. В настоящее время устанавливается личность предполагаемого преступника и все обстоятельства, которые предшествовали этому криминальному событию.