В Таиланде за наркоторговлю задержали граждан России и США. Теперь им грозит по местным законам серьезное наказание, предусматривающее смертную казнь.

Пришло известие, что на одном из тайских курортных островов местная полиция смогла задержать злоумышленников, пытающихся заработать на распространении и хранении наркотических веществ.

В ходе преследования транспортного средства предполагаемых преступников, удалось осуществить их захват. Преступниками оказалась 22-летняя гражданка России и ее подельник из США. Мужчине исполнилось 44 года. В их бунгало полицейские обнаружили наркотические вещества, включая гашиш, экстази, метамфетамин и другие.

По словам наркоторговцев, все указанные вещества они пытались сбывать в развлекательных ночных клубах многочисленным туристам.

В настоящее время преступники арестованы и находятся в ожидании наказания. Оно может стать для них очень жестоким, поскольку за данный вид правонарушений в Таиланде сохраняется смертная казнь.