В Марий Эл ограбили больную пенсионерку

В республике Марий Эл ограбили больную пенсионерку. 85-летняя женщина не могла самостоятельно передвигаться, этим и воспользовался преступник.

Криминальный эпизод произошел в городе Волжск республики Марий Эл. В местное отделение полиции написала заявление престарелая женщина, которая испытывала серьезные проблемы со здоровьем.

Пенсионерка 85-ти лет сообщила, что не может самостоятельно передвигаться, поэтому попросила своих соседей помочь ей в этом вопросе. Люди договорились с одним неизвестным мужчиной. Он в назначенное время донес престарелую горожанку до своей квартиры и получил небольшое вознаграждение. Однако этого мужчине явно не хватило и он вернулся в ту же квартиру вечером.

Смелыми движениями злоумышленник открыто похитил 20 тысяч рублей и, несмотря на многочисленные возгласы протеста женщины, удалился из помещения. На след предполагаемого преступника полиция вышла достаточно быстро. Злоумышленником оказался 35-летний мужчина, который нигде не работал, а ранее уже отбывал наказание в местах лишения свободы.