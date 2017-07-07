Под Саратовом женщина убила мать черенком от лопаты

В Саратовской области женщина убила свою мать черенком от лопаты. Криминальный инцидент произошел в городе Энгельс.

Следователи местного СК РФ по региону возбудили уголовное дело по факту смерти 80-летней жительницы города Энгельс Саратовской области. Сообщается, что она пала жертвой нападения собственной дочери.

Известно, что пожилая женщина упала в обморок от плохого самочувствия на пол. Ее дочь, которой исполнился 51 год, попыталась усадить родственницу на мягкий диван, однако этого сделать сразу не получилось. От этого подозреваемая пришла в ярость.

Она схватила сначала домашнюю обувь и нанесла матери несколько ударов, а затем в ход пошел черенок от лопаты. Увесистые удары привели вскоре к летальному исходу пенсионерки.

На место инцидента сначала прибыла бригада скорой медицинской помощи, но врачи лишь развели руками, поскольку престарелой женщине уже нельзя было помочь. Медики зафиксировали, что смерть наступила в результате тупой травмы тела и передали подозреваемую в руки правоохранительных органов. Она уже во всем самостоятельно созналась и ожидает наказания.