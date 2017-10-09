В Екатеринбурге поймали убивавшего 22 года людей маньяка. Им оказался 48-летний местный житель.

Правоохранительные органы Среднего Урала, наконец, вышли на след предполагаемого насильника и убийцы, который совершал свои противозаконные действия на протяжении 22 лет. В настоящее время мужчина задержан и ему скоро предъявят официальные обвинения.

Известно, что житель Свердловской области, начиная с 1992 года, многократно преступал черту закона – насиловал и убивал людей. Сколько на счету серийного маньяка жертв, пока не понятно. Это предстоит уточнить и доказать.

Сообщается, что предполагаемый преступник действовал в одном регионе и последний раз совершил преступление около четырех лет назад. Отмечается, что он намеревался уйти от правосудия и сбежать заграницу.

В МВД уральского региона отмечают, что за все годы было опрошено более 17 тысяч человек и проведены десятки различных экспертиз.