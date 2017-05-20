В Ленобласти женщина забила до смерти друга табуретом

В Ленинградской области 35-летняя женщина забила до смерти друга табуретом. Мужчина скончался вскоре в больничной палате.

14 января работники правоохранительных органов города Волхов Ленинградской области приехали на вызов от очевидцев происшествия. Сообщается, что трагедия со смертельным исходом началась рано утром.

Двое сожителей – мужчина и женщина решили употребить в общей компании алкогольные напитки. Внезапно 35-летняя местная жительница сильно обиделась на своего возлюбленного и решила ему немедленно отомстить за плохое настроение.

Она схватила попавшуюся под руку табуретку и со всего размаха направила свой удар в голову мужчине. От удара сожитель сначала потерял сознание, а позже оказалось, что ранение не лечится, и наступила смерть.

В настоящее время предполагаемая виновница находится под подпиской о невыезде и продолжает работать на местном предприятии пищевой промышленности.