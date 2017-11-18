В Петербурге мужчина убил друга и сжег ради маскировки его квартиру

В Петербурге 56-летний мужчина убил друга и сжег ради маскировки его квартиру. Кровавый инцидент произошел в многоэтажном доме по Аэродромной улице.

15 января пожарная бригада Северной столицы России выехала по вызову с Аэродромной улицы. Полыхала одна из квартир многоэтажного жилого дома. После того, как удалось затушить огонь, специалисты обнаружили внутри помещения полуобгоревшее тело 55-летнего владельца квартиры.

Предварительная версия экспертов была такова, что смерть наступила не от воздействия огня, а от поножовщины. Чуть позже выяснилось, что в этот же день погибшего посетил его давний приятелей. Вместе они начали распитие спиртных напитков. Затем между мужчинами вспыхнул серьезный конфликт.

Один из них решил закончить его жестоким способом, схватил нож и нанес смертельный удар собутыльнику. От ранения тот сразу скончался. Чтобы замести следы убийства, злоумышленник попытался обставить все таким образом, чтобы создалось впечатление несчастного случая. В настоящее время предполагаемый убийца найден и задержан. Ему грозит, как минимум провести 15 лет в тюрьме.