В Кузбассе мужчина обокрал друга и поехал веселиться в Москву

В Кемеровской области мужчина обокрал своего друга и поехал веселиться в Москву. Сейчас злоумышленник задержан и ожидает наказания.

Преступный эпизод произошел осенью прошлого года. В полицию пришел 45-летний житель Прокопьевска Кемеровской области. Он сообщил, что стал жертвой противоправных действий.

Согласно материалам уголовного дела, два приятеля встретились в магазине. Старший из них снимал собственные деньги, находясь у банкомата. 37-летний знакомый смог запомнить пин-код кредитной карточки друга и решил воспользоваться случаем, чтобы обкрасть его.

Через какое-то время местные жители праздновали свою встречу в одном из увеселительных заведений города. Когда потерпевший мужчина заснул, его приятель похитил у него банковскую карту и тут же снял все наличные деньги – таковых оказалось 80 тысяч рублей. Затем он купил авиабилет до Москвы и в течение последующих пяти дней наслаждался разгульной жизнью в российской столице. В настоящее время его преступный замысел вычислен, и он ожидает приговора суда.