У безработного жителя Москвы украли 50 млн рублей

В одном из районов Москвы воры пробрались в квартиру безработного местного жителя. Злоумышленники украли около 50 миллионов рублей.

Правоохранительные органы российской столицы начали расследование преступного эпизода, что случился в одном из спальных районов Москвы. Сообщается, что жертвой преступников стал местный житель, который нигде официально не трудоустроен.

Согласно предоставленному от его имени заявления на кражу, следует, что преступные деяния были осуществлены в ночное время 13 января. Неизвестные лица пробрались в частную квартиру и похитили все имеющиеся внутри денежные средства.

Пострадавший рассказал, что в квартире хранились рубли, американские доллары и евро. Полный ущерб от деятельности злоумышленников составил почти 49 миллионов рублей.

В настоящее время начато уголовное производство. Оперативники пытаются установить личности предполагаемых преступников и выйти на их след.