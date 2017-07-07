Под Новгородом мужчина жестоко зарезал подругу

13 января в Новгородской области произошло жестокое убийство. Молодой человек в ходе скандала зарезал свою подругу.

Следователи Новгородской области приступили к мероприятиям по доказательству вины 23-летнего молодого человека. Он накануне поссорился со своей любовницей и после высказанных взаимных претензий решил закончить разговор жестоким образом.

Он схватил нож и вонзил лезвие в тело 25-летней девушки. Сразу после этого мужчина сообщил о случившемся своим соседям и те вызвали неотложную медицинскую помощь. К моменту прибытия на место инцидента медиков женщина скончалась.

В настоящее время молодой человек является основным подозреваемым в совершении преступных действий, от которых наступила смерть местной жительницы. В отношении него начато уголовное преследование.

Ранее мы писали, что в Московской области полицейский схватил нож и нанес собственной жене несколько десятков ранений, а после этого перерезал ей горло. Преступник во всем признался.