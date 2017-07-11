В Подмосковье полицейский перерезал горло супруге. Перед этим мужчина нанес своей жене 28 ударов ножом.

Оперативники Московской области рассказали ужасные подробности инцидента, который произошел 4 января. В этот день супруги, планирующие в ближайшее время подать на развод, вновь повздорили рано утром, когда полицейский стал собираться на службу.

В приступе ярости мужчина набросился на жену и нанес ей почти тридцать ударов острым предметом. Затем хладнокровно завершил начатое и перерезал ей горло.

После того, как он расправился с супругой, сотрудник полиции направился на работу, оставив дома 7-летнего сына. Он и обнаружил труп матери в одной из комнат. Мальчик сразу позвонил своему отцу и сообщил о случившемся. На тот момент он еще не осознавал, что женщина умерла.

Полицейский позвонил в экстренные службы и сообщил о факте нападения, однако решил сначала сыграть роль любящего мужа. Вскоре при личном допросе он сознался и теперь ожидает наказания в следственном изоляторе.