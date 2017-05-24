В Кузбассе лжесотрудница пенсионного фонда украла 45 тыс рублей

В Кузбассе лжесотрудница пенсионного фонда украла 45 тысяч рублей у пожилой женщины. Инцидент произошел в Новокузнецке.

В отделение полиции Новокузнецка Кемеровской области пришла 77-летняя женщина. Она сообщила, что стала жертвой мошеннических манипуляций и потеряла в один миг 45 тысяч рублей. Все деньги находились на ее пластиковой карточке.

Согласно полученной информации от пострадавшей, стало известно, что ей на телефонный номер позвонила неизвестная женщина. Она назвалась сотрудницей Пенсионного фонда России.

Лжеработница госучреждения приятным голосом сообщила, что пенсионерке пришло подтверждение на зачисление на ее счет накопительной части пенсии. Размер денежной суммы якобы составлял 16 тысяч рублей. Для этого пожилой жительнице необходимо лишь сообщить реквизиты кредитной карты и номер кода, который придет ей на телефон. Выполнив невозмутимо все условия мошенницы, через некоторое время пенсионерка обнаружила пропажу с карты 45 тысяч рублей. В настоящее время производятся мероприятия по установлению личности злоумышленницы.