В Подмосковье студент изнасиловал 11-летнюю школьницу

В Московской области студент изнасиловал 11-летнюю школьницу. Преступный инцидент произошел летом прошлого года в Егорьевске.

В Егорьевске правоохранительные органы задержали молодого человека, который причастен к действиям сексуального характера в отношении несовершеннолетней девочки. Инцидент произошел в летний период прошлого года.

Сообщается, что на невинность 11-летней девочки покусился местный студент, который обучался в техническом колледже подмосковного города. Установлена личность преступника. Им оказался 20-летний ранее судимый молодой человек. Подробности преступного деяния не разглашаются.

В настоящее время подозреваемый в изнасиловании студент находится под присмотром правоохранительных органов региона. Известно, что он не стал отрицать своей вины и полностью признал ее.