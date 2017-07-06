В Мурманске женщина изрезала брата за вмешательство в семейную ссору. 31-летний мужчина находится в медицинском учреждении города.

Мурманские следователи полиции пытаются разобраться в хитросплетениях семейного быта и нравов жителей Заполярья России. Накануне сестра накинулась с ножом на собственного брата.

Начиналось все очень по-семейному. Супруги пригласили к себе на совместную вечеринку брата жены. Сообразив на троих, молодые люди выпивали и активно обсуждали текущие перипетии жизненного уклада.

Спустя какое-то время споры начали заходить слишком далеко, и появился налет недоверия, превратившийся совсем скоро в открытую агрессию. Алкоголь развязал компании не только языки, но и руки.

Неожиданно в спор супругов пытался вмешаться брат, однако его приструнила родная сестра, посоветовав не вмешиваться в семейный спор. Чтобы подкрепить свои намерения, мурманчанка набросилась на 31-летнего брата с ножом. Мужчине экстренно понадобилась помощь квалифицированных врачей.