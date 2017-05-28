В Москве ищут педофила-насильника с 12-летней девочкой в багажнике. Об этом рассказали представители правоохранительных органов российской столицы.

В Москве пытаются выйти на след опасного преступника, который подозревается в совершении насильственных действий в отношении несовершеннолетней девочки. Сообщается, что маньяк-педофил мог подростка изнасиловать, а затем увезти в неизвестном направлении. Примечательно, что мужчина передвигается по городу на автомобиле Nissan, а девочка может находиться в багажном отсеке транспортного средства.

Подобные инструкции уже были разосланы на все местные посты ГИБДД и ДПС.

Ранее мы сообщали, что гражданин Узбекистана изнасиловал дочь своей сожительницы в Нижегородской области. Злоумышленника удалось задержать.