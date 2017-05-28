Под Нижним Новгородом мигрант надругался над 11-летней девочкой. Инцидент произошел 2 января в городе Кулебаки.

На второй день после наступления нового года в одной из квартир в городе Кулебаки Нижегородской области произошел инцидент с участием 23-летнего приезжего из Узбекистана и малолетней девочкой.

По данным следствия, мужчина проживал со своей подругой вместе в одной квартире. У сожительницы была 11-летняя дочь, с которой он остался наедине. Затем он втайне совершил над ней преступные деяния сексуального характера. Девочка рассказала о случившемся своей матери, а та обратилась на своего ухажера в правоохранительные органы. Вскоре подозреваемый молодой человек из бывшей советской республики был задержан полицией.

Сейчас в отношении него представители Следственного комитета по региону возбудили уголовное производство.