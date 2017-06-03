Под Самарой женщина задушила помощницу судьи из-за долга

В Самарской области 37-летняя женщина задушила помощницу судьи из-за долга. Погибшая приходилась убийце давней подругой.

Инцидент имел место быть в Тольятти Самарской области. Перед новогодними праздниками родственниками обнаружено бездыханное тело 38-летней женщины в собственной квартире на балконе. По всей видимости, она стала жертвой не несчастного случая, а убийства.

В ходе следствия оперативники смогли выяснить некоторые важные детали происшествия и смогли быстро выйти на главного подозреваемого. Сообщается, что погибшая женщина работала помощником судьи и имела давние дружеские отношение со своей менее благополучной подругой. Приятельница не так давно попросила у нее крупную сумму денег, однако не спешила возвращать долг подруге.

При очередной личной встрече две женщины вновь серьезно повздорили насчет денежного долга. Словесная перепалка переросла в драку и должница несколько раз ударила потерпевшую по голове, а затем задушила. Экспертиза полностью подтвердила предположения следователей.