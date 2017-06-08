Под Псковом девушка под предлогом колядования украла фотоаппарат и фонарь

24-летняя девушка под предлогом колядования украла фотоаппарат и фонарь‍. Криминальный инцидент произошел в Великих Луках Псковской области.

Вечером 6 января некоторые жители Псковской области решили колядовать, чтобы разжиться чем-нибудь съедобным. Однако некоторые злоумышленники под предлогом старых традиций пользовались доверчивостью граждан и становились преступниками.

Так произошло и с домовладельцами частного сектора города Великие Луки. К местным жителям постучалась молодая девушка и под предлогом колядования проникла в жилое помещение. Там она поспешно взяла личные вещи пострадавших и убежала. Незаконной добычей воровки стал фотоаппарат, а также фонарик, который крепится к голове. Все вещи принадлежали 37-летнему мужчине. Он обратился за помощью к правоохранительным органам.

Через некоторое время стала известна личность предполагаемой преступницы. Это 24-летняя женщина и она нигде не работает. У нее при обыске обнаружили обе украденные вещи. В настоящее время в отношении нее возбуждено уголовное дело.