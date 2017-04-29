В Черкесске молодой человек стрелял в кафе найденным пистолетом

В Карачаево-Черкессии мужчина нашел пистолет и начал стрелять им в кафе. Об этом сообщили в местном МВД.

Стражи правопорядка задержали парня, устроившего стрельбу в помещении кафе Черкесска. Два дня назад в вечернее время в правоохранительные органы города поступил сигнал о том, что неизвестный стрелял в заведении общественного питания на одной из улиц города, а после чего поспешил скрыться.

Позже стало известно, что виновником является 21-летний парень, стрелявший из травматического пистолета. Он на добровольной основе отдал пистолет полицейским. По его словам, оружие злоумышленник обнаружил в парке "Зеленый остров". После инцидента составлен административный протокол. Также открыто уголовное дело по поводу противозаконного сбережения и ношения оружия.