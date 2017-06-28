В Самаре женщина зарезала сына во время ссоры

В Самаре родная мать зарезала своего сына во время семейного скандала. Об этом сообщают местные издания.

В местную полицию поступили сведения о нахождении трупа мужчины. Явившись на место инцидента, полицейские увидели тело человека в одной из квартир города со следами насильственной смерти.

Побеседовав с соседями погибшего и очевидцами произошедшего, стражи правопорядка смогли узнать, что у умершего произошел скандал с родной матерью, с которой он жил под одной крышей. Ссора переросла в драку, после чего женщина нанесла ряд ножевых ударов своему отпрыску. Холодное оружие полицейские нашли и изъяли, осматривая место трагедии.

Подозреваемую сотрудники МВД смогли задержать в тот же день. Согласно информации полиции, ранее женщина никогда не осуждалась.