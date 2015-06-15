В Башкирии задержаны подростки за убийство пенсионерки. Об этом рассказала пресс-служба Следственного комитета РФ по региону.

Накануне в Башкортостане правоохранительными органами была задержана группа молодых людей. Их обвиняют по статье 105 Уголовного кодекса России – «Убийство». Тяжкое преступление местные жители совершили в сельской местности 2 января этого года.

По данным, распространенным следователями российского региона, известно, что двое подростков – 15 и 17 лет, а также их старший товарищ решили в больших количествах употребить спиртные напитки. После чего у них созрел план пойти к 59-летней жительницы села. Предполагаемые убийцы испытывали к ней острые неприязненные чувства, в основе которых лежала агрессия.

Придя к дому своей жертвы, молодые люди накинулись на женщину и избили. От полученных травм пенсионерка чуть позже скончалась. Примечательно, что при нанесении ударов погибшей они использовали подручные средства.

В настоящее время все соучастники преступления находятся под присмотром правоохранительных органов, скоро они окажутся на скамье для подсудимых.